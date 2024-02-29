В этом году благоустроят береговую территорию реки Ушаковки
В Иркутске в этом году по федеральной программе благоустроят береговую линию реки Ушаковки в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса. Весной прошлого года эта территория стала лидером голосования жителей: её поддержали более 9,5 тысяч иркутян. В несколько этапов здесь создадут большой экопарк.
В этом году будет организована аллея вдоль всей береговой линии, сформированы прогулочные тропы, подходы к пешеходным мостам через реку Ушаковку, выполнено устройство наружного освещения и тротуаров. Также установят скамейки, урны, произведут расчистку от мусора, поваленных деревьев и кустарников. Для юных посетителей парка обустроят детскую площадку с игровым комплексом, качелями, каруселью, качалками.
– Это место должно быть максимально удобным и комфортным для всех категорий граждан: молодёжи, старшего поколения, родителей с детьми, маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников. Для них в проект включили специальные качели и карусель, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Экопарк сохранит свою идентичность, природное озеленение. Даже детскую площадку сделаем в экостиле – из дерева.
Как напомнили в администрации города, голосование за проекты благоустройства в 2025 году пройдёт этой весной.
В Иркутске создадут большой экопарк
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии такой проект будет реализован впервые
«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе»
В этом году благоустроят береговую территорию реки Ушаковки
Соревновались наездники на лошадях бурятской породы
Жительница Тарбагатая отпраздновала своё 90-летие
В военных городках готовятся к масштабному ремонту дворов
Гран-при выиграла представительница дома творчества Октябрьского района
Названы имена трёх победителей конкурса
Поликарп Лаптев более 30 лет проработал в пожарной части и добился высоких спортивных результатов в более чем 10 видах спорта
Они появятся в Улан-Удэ, а также Селенгинском и Мухоршибирском районах
Они легко могут стать добычей серых хищников
«По-любому, видел», - обсуждают горожане
Половину этой суммы горожане переплатили за отопление
В сотых кварталах следом за Загорском начали жаловаться на сажу и копоть
Новым сотрудникам пожелали с честью и достоинством нести звание