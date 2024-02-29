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В Иркутске создадут большой экопарк

В Иркутске создадут большой экопарк
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году благоустроят береговую территорию реки Ушаковки

В Иркутске в этом году по федеральной программе благоустроят береговую линию реки Ушаковки в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса. Весной прошлого года эта территория стала лидером голосования жителей: её поддержали более 9,5 тысяч иркутян. В несколько этапов здесь создадут большой экопарк.

В этом году будет организована аллея вдоль всей береговой линии, сформированы прогулочные тропы, подходы к пешеходным мостам через реку Ушаковку, выполнено устройство наружного освещения и тротуаров. Также установят скамейки, урны, произведут расчистку от мусора, поваленных деревьев и кустарников. Для юных посетителей парка обустроят детскую площадку с игровым комплексом, качелями, каруселью, качалками.

– Это место должно быть максимально удобным и комфортным для всех категорий граждан: молодёжи, старшего поколения, родителей с детьми, маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников. Для них в проект включили специальные качели и карусель, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Экопарк сохранит свою идентичность, природное озеленение. Даже детскую площадку сделаем в экостиле – из дерева.

Как напомнили в администрации города, голосование за проекты благоустройства в 2025 году пройдёт этой весной. 
Иркутск благоустройство парк набережная

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