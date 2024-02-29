На них проведут модернизацию заградительных устройств
В 2024 году в Байкальском регионе капитально отремонтируют 16 железнодорожных переездов: 9 – в Иркутской области и 7 – в Бурятии. В рамках комплексного обновления будет проведена модернизация заградительных переездных устройств (УЗП), асфальтирование проезжей части, замена резинокордовых настилов и дорожных знаков.
Ещё на 49 переездах будет проведён текущий ремонт.
- В границах ВСЖД эксплуатируются 218 объектов пересечения автомобильных и железных дорог. Ежегодно на их содержание и ремонт выделяются значительные средства. В 2023 году на капитальный и текущий ремонт было направлено более 50 млн рублей, - пояснили в ВСЖД.
В Бурятии капитально отремонтируют 7 железнодорожных переездов
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