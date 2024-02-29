Соответствующее распоряжение дал глава республики
С 14 марта будет увеличено количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо - Улан-Удэ. Это сделано по поручению главы Бурятии, сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Он подчеркнул, что рейс очень востребован.
Билеты уже в продаже. Подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании «Ангара».
Как сообщал «Байкал-Daily», об увеличении числа авиарейсов в Таксимо было объявлено в начале февраля. Самолёты будут летать три раза в неделю, а не два, как сейчас.
Отметим, с 1 января 2024 года авиакомпания «Ангара» ввела дифференцированный тариф на рейсах из Улан-Удэ в Таксимо и Северобайкальск. Субсидированные билеты доступны только пассажирам, зарегистрированным на территории Бурятии.
Количество рейсов на север Бурятии увеличат с середины марта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из трубы там больше не валит чёрный дым
Юрий Ботоев сравнил местную улицу с Батарейкой
Выезд из России в некоторые страны для несовершеннолетних усложнили
Соответствующее распоряжение дал глава республики
Зурхай составили специально для жителей Баргузинской долины
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
Экспозиция появилась четыре года назад
Об этом сообщили в управлении Росреестра
Их возведут в восьми районах республики
Там появятся горки, качели, тренажёры и зоны отдыха для взрослых
На этот раз он состоится в сотых кварталах
Приём заявок состоится до 19 марта включительно
В регионе состоятся юбилейный зимние сельские спортивные игры
Последний зимний день будет ветреным
Общество, 28.02.2024
За трофей поборются команды трёх регионов