В Бурятии на 25% выросло количество оформленных ипотек

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Об этом сообщили в управлении Росреестра



В Бурятии за 2023 год на 25% увеличилось количество зарегистрированных ипотек, сообщили в пресс-службе управления Росреестра.



- 2023 год отмечен увеличением на 25% числа зарегистрированных ипотек. Это в основном связано с активной реализацией льготных ипотечных программ «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека 6,5%». Доля электронной ипотеки в 2023 году достигла более 90%, государственная регистрация осуществлялась менее чем за сутки, - говорится в сообщении.



По итогам года свыше 3,5 тысяч жителей Бурятии стали собственниками квартир в жилых комплексах, построенных с помощью долевого строительства.



Отметим, в 2023 году владельцы домов, расположенных на земельных участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного хозяйства, активно пользовались программой дачной амнистии, оформив более 6,5 тысяч объектов. А гаражная амнистия позволила зарегистрировать более 2,5 тысяч объектов.





