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В УФСИН Бурятии обновили выставку к 145-летию УИС

В УФСИН Бурятии обновили выставку к 145-летию УИС
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Экспозиция появилась четыре года назад

В УФСИН России по Бурятии обновили тематическую выставку, посвящённую 145-летию уголовно-исполнительной системы.

Выставка работает постоянно, здесь улучшили освещение экспонатов, переоборудовали экспозиции, обновили этикетки выставочного фонда.

- Отметим, что действующая экспозиция по истории уголовно-исполнительной системы Бурятии была открыта в 2019 году к 140-летию УИС, - сообщили в пресс-службе ведомства. 
УФСИН

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