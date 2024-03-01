Участниками станут прихожане в возрасте от 5 до 17 лет
В Бурятии в марте стартуют Дни православной книги. Одним из мероприятий станет конкурс юных чтецов духовной поэзии «Искорки Божии». Участниками конкурса могут стать учащиеся воскресных церковно-приходских школ, а также дети и юноши, являющиеся прихожанами приходов Улан-Удэнской епархии.
Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 5-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Участникам предлагается наизусть прочитать поэтическое произведение на духовно-нравственную тему, используя приёмы художественного выразительного чтения. Кроме этого, нужно показать понимание текста и уметь создать фон (слайды, заставки, музыка и т.д.) при чтении стихотворения (продолжительность до 5 минут).
До 25 марта будет проходить отборочный этап. Он проводится в воскресных школах самостоятельно. Во втором итоговом этапе принять участие от одной воскресной школы или прихода могут не более 5 чтецов.
Помимо конкурса, в рамках празднования Дней православной книги, при приходах епархии будут организованы различные встречи, литературные вечера, викторины и квесты. Об этом сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии посоревнуются чтецы духовной поэзии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 01.03.2024
Бегуна местные жительницы приняли за извращенца
Общество, 01.03.2024
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
Региональный этап «Абилимпикс» пройдёт в апреле
Спортсмен выиграл «бронзу» в боевом самбо
Спортсмены посоревнуются в лыжных дисциплинах
Названы имена авторов лучших рисунков
«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества»
Стало известно имя президента федерации
На них проведут модернизацию заградительных устройств
Самых лучших наградят дипломами и сертификатами
В Бурятии такой проект будет реализован впервые
«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе»
В этом году благоустроят береговую территорию реки Ушаковки
Соревновались наездники на лошадях бурятской породы
Жительница Тарбагатая отпраздновала своё 90-летие