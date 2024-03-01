В Бурятии посоревнуются чтецы духовной поэзии

Участниками станут прихожане в возрасте от 5 до 17 лет



В Бурятии в марте стартуют Дни православной книги. Одним из мероприятий станет конкурс юных чтецов духовной поэзии «Искорки Божии». Участниками конкурса могут стать учащиеся воскресных церковно-приходских школ, а также дети и юноши, являющиеся прихожанами приходов Улан-Удэнской епархии.



Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 5-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Участникам предлагается наизусть прочитать поэтическое произведение на духовно-нравственную тему, используя приёмы художественного выразительного чтения. Кроме этого, нужно показать понимание текста и уметь создать фон (слайды, заставки, музыка и т.д.) при чтении стихотворения (продолжительность до 5 минут).



До 25 марта будет проходить отборочный этап. Он проводится в воскресных школах самостоятельно. Во втором итоговом этапе принять участие от одной воскресной школы или прихода могут не более 5 чтецов.



Помимо конкурса, в рамках празднования Дней православной книги, при приходах епархии будут организованы различные встречи, литературные вечера, викторины и квесты. Об этом сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.



Возрастное ограничение: 6+.

