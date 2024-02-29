Приём заявок состоится до 19 марта включительно
В Бурятии объявлен конкурс по отбору работ с целью осуществления проектов по изданию произведений на бурятском языке «Уран зохёолой юртэмсэ». Приём и регистрация заявок осуществляется по 19 марта.
Объём конкурсного фонда равен 1 500 000 рублей. Размеры финансирования по номинациям:
- проза – до 400 тысяч рублей;
- поэзия – до 250 тысяч рублей;
- издание для детей – до 250 тысяч рублей;
- историко-краеведческая литература – до 400 тысяч рублей;
- художественный перевод – до 200 тысяч рублей.
В каждой номинации определяется один или несколько победителей. Презентация изданных книг состоится в октябре, в рамках Дней бурятского языка.
Возрастное ограничение: 18+.
Стартовал конкурс по изданию произведений на бурятском языке
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