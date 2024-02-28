Перед собеседованием в компании они активно шерстят Интернет
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, проверяют ли жители бурятской столицы потенциальных работодателей. Как выяснилось, перед собеседованием так делают 80% наших земляков.
Перед тем, как отправить резюме или пойти на интервью, соискатели чаще всего читают отзывы о компании в Интернете. Как правило, это люди, получающие более 100 тысяч рублей в месяц. Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в Сети – отзывы бывших сотрудников, а также данные о финансовой и налоговой отчётности и судебных делах.
Большинство улан-удэнцев устраивают проверки потенциальным работодателям
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