В столице Бурятии опять устроят облаву на собак

На этот раз их переловят в сотых кварталах



В ближайший четверг, 29 февраля, в Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд. Его устроят в сотых микрорайонах.



Специалисты по поимке беспризорных животных будут отлавливать их, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.



С 10:00 до 15:00 в 119 квартале, у дома № 110 (около магазина «Дарина») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут привить четвероногих от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. Заявки на отлов и сообщения о нарушителях будут принимать в оперштабе по номеру 8-983-433-75-44.