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В столице Бурятии опять устроят облаву на собак

В столице Бурятии опять устроят облаву на собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На этот раз их переловят в сотых кварталах

В ближайший четверг, 29 февраля, в Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд. Его устроят в сотых микрорайонах.

Специалисты по поимке беспризорных животных будут отлавливать их, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.

С 10:00 до 15:00 в 119 квартале, у дома № 110 (около магазина  «Дарина») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут привить четвероногих от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. Заявки на отлов и сообщения о нарушителях будут принимать в оперштабе по номеру 8-983-433-75-44.
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