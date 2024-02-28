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В Бурятии состоялась церемония принятия клятвы кадет Росгвардии

В Бурятии состоялась церемония принятия клятвы кадет Росгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Ребятам вручили именные удостоверения кадетов

В Улан-Удэ в территориальном управлении нацгвардии прошло торжественное посвящение учащихся средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Российской Федерации Максима Концова в кадеты Росгвардии.

В торжественной обстановке звучали слова клятвы, знаменующей вступление в ряды кадетского братства: «Быть достойным примером для молодёжи России, приложить свои силы и полученные знания для укрепления могущества Российского государства! Клянусь!».

После произнесения клятвы офицеры Росгвардии вручили ребятам именные удостоверения кадетов.

- Кадеты, поздравляю вас с этим знаменательным событием. Уверен, что каждый из вас с достоинством будет нести это почётное звание, никогда не забывая слова клятвы. Вы – будущее поколение, которое придёт нам на смену. В добрый путь! - поздравил кадетов заместитель начальника управления полковник полиции Андрей Ангаров.

После завершения торжественной церемонии кадеты исполнили патриотическую песню.

- Вы седьмое поколение кадетов нашей школы. Я верю, что вы будете выполнять данную сегодня клятву и будете достойными членами кадетского братства, – поздравила ребят директор школы Елена Макарова.

Новоиспечённых кадетов поздравили родители, учителя и личный состав территориального управления Росгвардии.

С 2017 года руководством управления Росгвардией и администрацией улан-удэнской школы № 18 подписано соглашение о сотрудничестве по оказанию шефской помощи учащимся в организации духовно-нравственного становления учеников класса патриотического воспитания.

Росгвардия кадеты

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