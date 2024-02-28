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В Бурятии назвали победителей конкурса видеороликов

В Бурятии назвали победителей конкурса видеороликов
Общество,  Фото:pixabay.com
Гран-при выиграла представительница Закаменского района

В Бурятии подведены итоги ежегодного республиканского конкурса видеороликов «Сагаалган» для детей из замещающих семей. В этом году мероприятие было приурочено к Году семьи.

В период с 1 февраля по 19 февраля все желающие направляли в оргкомитет видео на знание семейных традиций праздника «Сагаалган» по трём номинациям: «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана, «Традиционное бурятское блюдо», «История бурятского национального костюма».

- Всего на конкурс поступило 34 детские работы из 13 районов республики и г. Улан-Удэ, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - На минувшей неделе состоялось заседание жюри по отбору победителей, которые оценили работы по таким критериям, как творческий подход, ораторское искусство, полнота и насыщенность раскрытия темы, оригинальность изложения темы, качество подачи темы, операторская способность. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 28 февраля в штабе общественной поддержки Республики Бурятия. Всем победителям будут вручены дипломы и ценные подарки. Также в рамках мероприятия для победителей конкурса будет проведён мастер-класс по актёрскому мастерству.

По итогам отбора победителями конкурса стали:

В номинации «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана»:
1 место – Игорь Л. (Окинский район);
2 место – Николай Х. (Мухоршибирский район);
3 место – Дарина Б. (Хоринский район).

В номинации «Традиционное бурятское блюдо»:
1 место – Алина Б. (Джидинский район);
2 место – София Б. (Кабанский район);
3 место – Матвей А. (Закаменский район).

В номинации «История бурятского национального костюма»:
1 место – Александр А. (Муйский район);
2 место – Ираида З. (Закаменский район):
3 место – Анастасия В. (Иволгинский район).

Решением жюри гран-при присуждено Ксении Р. из Закаменского района.

Бурятия конкурс видео замещающие семьи Сагаалган

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