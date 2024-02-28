В Бурятии сельчане едва не околели на концерте в КДЦ

Им пришлось облачаться в шапки и куртки, а артистам – забираться на стулья



Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй рассказали о концерте, который примерно полторы недели назад проходил КДЦ «Родник». В культурно-досуговом центре в тот день было всего 9ºС и люди очень замёрзли. Свои претензии они высказали в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



- В гримëрках дубак. Хоть работника клуба и установили своими силами «ветерки» и тепловые пушки, ситуацию это вообще нисколько не меняет. Артисты встают на скамейки и стулья, чтобы не замëрзнуть окончательно, – заявили сельчане. – Зрители сидят в шапках и куртках – очень холодно. Представителей администрации нет, их никогда не бывает на мероприятиях.



Тарбагатайцы поинтересовались у властей, сколько это будет продолжаться.



- Неужели нельзя решить вопрос заранее, подготовить и нагреть помещение? Тем самым вы показываете своë отношение к жителям поселения, – констатировали они.



Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности главы района Николай Коновалов. Он заявил, что систему отопления в КДЦ полностью обновят в этом году. «Я на сходе говорил уже об этом», – подчеркнул Коновалов.

