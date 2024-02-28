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В Бурятии обнародовали самые популярные вакансии на «удалёнке»

В Бурятии обнародовали самые популярные вакансии на «удалёнке»
Общество,  Фото:Pixabay.com
Стало известно, кем бы хотели работать на дистанте жители республики

Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировали вакансии, размещённые на сайте hh.ru, и выделили самые популярные среди соискателей из Бурятии. Больше всего откликов набрали те, что предполагают удалёнку.

На первом месте – подработка тестировщиком DeFi проектов. На неё отозвались более 1800 человек. За бета-тестирование проектов, поиски ошибок и написание отзывов готовы платить от 5 до 10 тысяч рублей на руки. График при этом свободный.

На втором месте – вакансия стажёра ручного тестирования QA с зарплатой от 20 000 рублей до вычета налогов, на которую откликнулись свыше 1700 кандидатов. Ключевые задачи – переработка тест-планов и тест-кейсов, тестирование приложений, регулярные прогоны p0-p3, а также подготовка запуска новых проектов.

Третьим по популярности (1200 человек) оказалось предложение о работе в пункте выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов. За сбор заказов с помощью средств автоматизации готовы платить от 78 341 до 107 983 рублей. Также в топ-5 попали вакансия для водителя на перегон (1000 откликов) и контент-менеджера (900).

- В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже тысяч. Это зависит от функционала и требований, предъявляемых к соискателям – чем они проще, тем больше отзывов, от условий работы, а также от известности и репутации компании, – пояснила руководитель направления маркетинговых исследований HeadHunter Мария Игнатова. – Кандидатов привлекает не только высокая зарплата, но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы.
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