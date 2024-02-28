Жители Бурятии за год отсудили 12 с лишним миллионов за некачественные товары и услуги

Вернуть свои кровные им помогли в Роспотребнадзоре



В ушедшем 2023 году республиканское управление Роспотребнадзора взыскало в пользу жителей Бурятии 12 миллионов 700 тысяч рублей. Надзорное ведомство дало в судах 27 заключений и подало 60 исков.



- Большинство из них были связаны с вопросами в сфере розничной торговли, транспортных и туристских услуг и бытового обслуживания, – рассказал руководитель Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.



Работа, по его словам, продолжается. За консультацией по вопросам защиты своих прав можно обратиться по телефону 8 (3012) 37-15-30.

