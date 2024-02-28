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Школьники Улан-Удэ стали призёрами окружных интеллектуальных игр

Школьники Улан-Удэ стали призёрами окружных интеллектуальных игр
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Представитель команды выиграл призовые места в индивидуальном зачёте

XХI первенство Сибири и Дальнего Востока по игре «Что? Где? Когда?» и другим интеллектуальным играм прошло в городе Новосибирск. В этом году в нём приняли участие свыше 200 школьников и студентов со всей России.

Третье место в турнире по игре «Брейн-ринг» завоевали ученики средней общеобразовательной школы №25 города Улан-Удэ. Руководитель команды «Эридан» - Елена Назмиева, учитель химии. В состав команды вошли учащиеся 9-11 классов.

Данные интеллектуальные соревнования принесли ещё две победы Санжи С. в индивидуальном зачёте. Он занял третье место в турнире по индивидуальному «Интеллектуальному многоборью» и первое место в турнире по «Своей игре» в школьной подгруппе в рамках первенства. Отметим, что Санжи в этом году становился дважды победителем и дважды призёром на региональном этапе всероссийской олимпиады по четырём предметам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ интеллектуальные игры школа

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