Его должны ввести в эксплуатацию через месяц
В столице Бурятии ускорили темпы строительства жилого комплекса «Восточные ворота» на улице Бабушкина. Сдать его должны были к концу 2023 года, однако работы затянулись. На днях в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» сообщили, что сроки сдвинули на апрель.
Недавно сотрудники Госстройжилнадзора провели очередной визуальный осмотр ЖК на предмет соблюдения графика. В надзорном ведомстве заявили: застройщик активно завершает строительство. Согласно проектной декларации, «Восточные ворота» введут в эксплуатацию до 31 марта, то есть примерно через месяц.
Сейчас там в разгаре отделка мест общего пользования, монтаж лифтов, пожарной сигнализации и оповещения и регулировка системы отопления. Кроме того, рабочие монтируют элементы благоустройства на придомовой территории.
В Улан-Удэ ускорились со строительством нового ЖК
Общество, Фото:
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