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В Улан-Удэ отремонтируют 10 улиц

В Улан-Удэ отремонтируют 10 улиц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы стартуют в апреле

В этом году в Улан-Удэ отремонтируют десять участков автомобильных дорог. 4 – в Октябрьском районе, по 3 – в Советском и Железнодорожном. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта.

Ещё два объекта находятся на стадии согласования. Всего на масштабные работы выделено 600 миллионов рублей.

Подрядчики приступят к ремонту дорог в апреле.



Улан-Удэ дорожный ремонт

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