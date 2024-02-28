Работы стартуют в апреле
В этом году в Улан-Удэ отремонтируют десять участков автомобильных дорог. 4 – в Октябрьском районе, по 3 – в Советском и Железнодорожном. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта.
Ещё два объекта находятся на стадии согласования. Всего на масштабные работы выделено 600 миллионов рублей.
Подрядчики приступят к ремонту дорог в апреле.
В Улан-Удэ отремонтируют 10 улиц
Общество, Фото:
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