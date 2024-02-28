28 февраля

27 февраля

Популярное

Медики Бурятии и Монголии определили новые направления сотрудничества

Медики Бурятии и Монголии определили новые направления сотрудничества
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Минздрав республики посетил больницы Улан-Батора

Рабочая группа министерства здравоохранения Бурятии под руководством зампреда правительства республики Евгении Лудуповой посетила Монголию в рамках исполнения поручений министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В течение двух рабочих дней были определены конкретные мероприятия совместного развития медицинской сферы в Монголии и на приграничных территориях России.

Медики из России ознакомились с работой национального центра здоровья матери и ребёнка, национального диагностико-лечебного центра второй центральной больницы, первой государственной больницы и национального центра по исследованию инфекционных болезней.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минздрава Монголии Содномын Чинзориг провели встречу в Улан-Удэ неделю назад.

Результатом встречи министров двух стран станет ряд мероприятий в развитии службы родовспоможения, в борьбе с онкологическими заболеваниями, диагностике и лечении инфекционных заболеваний. Михаил Мурашко выразил готовность поддержать соседнюю страну в обучении специалистов для развития высокотехнологичной медицинской помощи в Монголии.

Первая центральная больница Монголии планирует заключить меморандум о сотрудничестве с республиканской больницей им. Н. А. Семашко г. Улан-Удэ. В рамках этого сотрудничества специалисты по трансплантологии из Бурятии смогут изучить опыт коллег непосредственно на практике.

- Я уже в третий раз приезжаю в эту больницу. Сейчас республиканская больница Бурятии также активно осваивает технологии трансплантации органов, проведено восемь операций родственной пересадки почки. Мы бы хотели заключить меморандум по взаимодействию РКБ им. Н. А. Семашко с первой центральной больницей Монголии для постоянного обмена опытом, - отметила Евгения Лудупова.

Главный врач первой центральной больницы господин Хишигжаргал выразил готовность развивать дальнейшее сотрудничество в рамках новых соглашений. И уже в этом году больница примет специалистов из Бурятии по программе обмена опытом.

В завершении визита состоялась встреча сторон в Минздраве Монголии. По итогам встречи с заместителем министра здравоохранения Монголии господином Энхболдом участники решили подписать меморандум о сотрудничестве в сфере профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

- Сейчас нам предстоит в короткие сроки вместе проработать дорожную карту по ведению пациентов с гепатитом «Дельта». У российских специалистов наработан хороший опыт, которым они готовы делиться. И медицинские центры Бурятии готовы принимать пациентов из Монголии, - отметила министр здравоохранения Бурятии.

Также бурятская медицина готова предложить высокотехнологичную помощь в диагностике и лечении онкологии, диагностике сердечно-сосудистых заболеваний с применением новейших технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия Монголия здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

От Бурятии на всемирный фестиваль молодёжи поедут 49 человек
От Бурятии на всемирный фестиваль молодёжи поедут 49 человек
Общество, 28.02.2024
Среди них школьники, студенты, учёные, работающая молодёжь
Медики Бурятии и Монголии определили новые направления сотрудничества
Медики Бурятии и Монголии определили новые направления сотрудничества
Общество, 28.02.2024
Минздрав республики посетил больницы Улан-Батора
Улан-удэнцы не могут поделить площадку с детсадовцами
Улан-удэнцы не могут поделить площадку с детсадовцами
Общество, 28.02.2024
Горожан возмутили воспитанники частного учреждения, разгуливающие по чужому двору 
Бурятия постепенно переходит на голубое топливо
Бурятия постепенно переходит на голубое топливо
Общество, 28.02.2024
За последние годы в республике появилось 14 газовых котельных

Скотину в Бурятии посоветовали помечать чипами
Скотину в Бурятии посоветовали помечать чипами
Общество, 28.02.2024
Жителям республики объяснили, чем они лучше ушных бирок
В Бурятии продолжат восстанавливать озеро, поражённое гаффской болезнью
В Бурятии продолжат восстанавливать озеро, поражённое гаффской болезнью
Общество, 28.02.2024
Оздоровление Котокеля должно завершиться осенью
Экс-мэра Иркутска раскритиковали за покатушки на лимузине по Байкалу
Экс-мэра Иркутска раскритиковали за покатушки на лимузине по Байкалу
Общество, 28.02.2024
Видео Виктор Кондрашов опубликовал на своей странице соцсети
В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену
В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену
Общество, 28.02.2024
И. о. руководителя района стал бывший первый зам Владимира Смолина
В Бурятии хотят снизить энерготарифы для ТОСов
В Бурятии хотят снизить энерготарифы для ТОСов
Общество, 28.02.2024
Они будут платить за свет столько же, сколько жители республики

Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере экологии
Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере экологии
Общество, 28.02.2024
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
В Улан-Удэ продлят возрождённый маршрут № 51
В Улан-Удэ продлят возрождённый маршрут № 51
Общество, 28.02.2024
Он будет ходить до центра города
В районе Бурятии волк задрал домашнюю собаку
В районе Бурятии волк задрал домашнюю собаку
Общество, 28.02.2024
Он пробрался во двор жилого дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^