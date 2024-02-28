Шаманы в Бурятии помолятся за благополучие людей

Для этого они устроят еженедельный молебен
В ближайшую субботу, 2 марта, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Дархан Тэнгэри» и «Хиhаан Улаан Тэнгэри». Он начнётся в 11:00.
Как пояснили в МРОШ, Дархан Тэнгэри, или кузнечные божества, покровительствуют мужчинам, творческим людям и ремесленникам и дают силу, защиту и благополучие. А Хиhаан Улаан Тэнгэри – это Раскалённое Красное Божество, являющееся покровителем судеб и дающее вторую половину, семью и детей. Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения.
Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род.
Шаманы также ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации.
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Общество, Фото:
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