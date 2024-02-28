В Забайкальском нацпарке продолжается необычная экоакция
Все, кто приезжает отдохнуть в Забайкальский нацпарк, могут получить награду за отходы. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжается ежегодная экоакция «Чистый лёд Байкала» (возрастное ограничение – 0+).
Для участия в ней нужно собрать на заповедной территории мусор – свой или оставленный другими отдыхающими. Мешки для ТКО предлагают взять на контрольно-пропускном пункте при въезде в резерват, а потом – отдать их дежурному государственному инспектору, отметиться в ведомости и забрать свой подарок.
Пластик, металл и стекло рекомендуют складывать отдельно – это упростит процесс сортировки. К тому же за раздельный сбор обещают специальный приз. Кроме того, памятный подарок дадут за лучшее фото, опубликованное во «ВКонтакте» с хэштегом #чистый_лёд_Байкала.
Мусор в Бурятии меняют на подарки
Общество, Фото:
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