Мусор в Бурятии меняют на подарки

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

В Забайкальском нацпарке продолжается необычная экоакция



Все, кто приезжает отдохнуть в Забайкальский нацпарк, могут получить награду за отходы. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжается ежегодная экоакция «Чистый лёд Байкала» (возрастное ограничение – 0+).



Для участия в ней нужно собрать на заповедной территории мусор – свой или оставленный другими отдыхающими. Мешки для ТКО предлагают взять на контрольно-пропускном пункте при въезде в резерват, а потом – отдать их дежурному государственному инспектору, отметиться в ведомости и забрать свой подарок.



Пластик, металл и стекло рекомендуют складывать отдельно – это упростит процесс сортировки. К тому же за раздельный сбор обещают специальный приз. Кроме того, памятный подарок дадут за лучшее фото, опубликованное во «ВКонтакте» с хэштегом #чистый_лёд_Байкала.

