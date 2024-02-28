В столице Бурятии всю ночь разгребали снег





Вечером 27 февраля в столице Бурятии был небольшой снегопад. Проезжую часть от него очищали всю ночь, рассказали в комбинате по благоустройству (КБУ). Для этого задействовали грейдеры и КамАЗы с отвалами



Тракторы-щётки подметали дороги, а мини-тракторы приводили в порядок пешеходные зоны. Комплексная уборка велась на бульваре Карла Маркса, улицах Городская и Моховая.



Сотрудники КБУ интенсивно подсыпают опасные участки с помощью 15 пескоразбрасывателей. В течение дня коммунальщики будут вывозить собранный ночью снег. Кроме того, продолжится ручная и механизированная уборка тротуаров, лестниц и остановок. Сообщить о необходимости подсыпки улиц можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по телефонам 379-646 и 380-838.

