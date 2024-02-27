27 февраля

26 февраля

Популярное

Жителей Улан-Удэ предупреждают о «собачьих свадьбах»

Жителей Улан-Удэ предупреждают о «собачьих свадьбах»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В период гона собаки бывают агрессивны

Улан-удэнцев предупреждают о «собачьих свадьбах», которые наступают с потепление. В этот период животные могут вести себя более агрессивно, чем обычно.

– Город продолжает планомерную работу по проведению профилактических мероприятий в отношении владельцев домашних животных. Еженедельно районными администрациями, сотрудниками комитета, управления административного контроля, управления ветеринарии Бурятии осуществляются рейдовые мероприятия по проверке правил содержания животных. Просим горожан не выпускать своих питомцев на самовыгул, регистрировать и вакцинировать их, – обратился к жителям города начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Сообщить о безнадзорных собаках можно в службу отлова по телефону: 8-924-777-1011.
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
Общество, 27.02.2024
А платить за это придётся самим жильцам
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Общество, 27.02.2024
Песня Галины Бадлуевой звучала во время праздничного концерта 
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
Общество, 27.02.2024
Загустай окончательно слился с Гусиноозёрском
Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Общество, 27.02.2024
В число невыездных попали три парламентария

Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Общество, 27.02.2024
Деньги им переведут раньше обычного
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Общество, 27.02.2024
Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей

В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
Общество, 27.02.2024
В соцсетях местные власти пристыдили за «щедрый» подарок
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
Общество, 27.02.2024
Его вес на тот момент перевалил за пять килограммов
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
Общество, 27.02.2024
А четверть горожан сами помогли им в этом
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Общество, 27.02.2024
Игорю Шутенкову понравился новый вагон 
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
Общество, 27.02.2024
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^