27 февраля

26 февраля

Популярное

В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом

В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А платить за это придётся самим жильцам

На сессии Народного Хурала, которая состоялась 27 февраля, подкорректировали республиканский закон о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. Речь идёт об МДК, которые вводят в эксплуатацию поэтапно.
 
Сначала часть жилого здания (спустя полгода после сдачи) включат в соответствующую программу, а через месяц собственники начнут делать ежемесячные взносы. При этом в Бурятии установили взаимосвязь между сроками выполнения работ и фактическим техническим состоянием каждого такого МКД. Перед ремонтом его должны обследовать. А принимать соответствующие решения будут на общих собраниях собственников.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября. При этом обследование жильцам придётся проводить за свой счёт.

Программа капремонта заработала в Бурятии десять лет назад, а уже в 2015-ом к ответственности принялись привлекать первых должников. С июля 2023-го ежемесячную плату стали начислять жильцам новостроек, которые ввели в эксплуатацию после 2014-го – именно тогда в республике и утвердили эту программу.

Люди, купившие квартиры в новых домах, начинают делать взносы через полгода после того, как МКД сдадут в эксплуатацию. Прежде льготный период для хозяев такого жилья составлял пять лет, пока объект был у застройщика на гарантии.

Кстати, платить за капремонт обязаны не только владельцы квартир, но и так называемых машино-мест на подземных стоянках – согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ. Дело в том, что с января 2017-го места на парковках обрели статус самостоятельного объекта недвижимости – они продаются и покупаются так же, как и жилые помещения.
капитальный ремонт Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
Общество, 27.02.2024
А платить за это придётся самим жильцам
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Общество, 27.02.2024
Песня Галины Бадлуевой звучала во время праздничного концерта 
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
Общество, 27.02.2024
Загустай окончательно слился с Гусиноозёрском
Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Общество, 27.02.2024
В число невыездных попали три парламентария

Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Общество, 27.02.2024
Деньги им переведут раньше обычного
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Общество, 27.02.2024
Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей

В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
Общество, 27.02.2024
В соцсетях местные власти пристыдили за «щедрый» подарок
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
Общество, 27.02.2024
Его вес на тот момент перевалил за пять килограммов
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
Общество, 27.02.2024
А четверть горожан сами помогли им в этом
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Общество, 27.02.2024
Игорю Шутенкову понравился новый вагон 
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
Общество, 27.02.2024
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^