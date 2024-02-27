Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке

Делегация из Бурятии посетила корвет «Алдар Цыденжапов» 23 февраля в День защитника Отечества. После на набережной Владивостока состоялся праздничный концерт, где свою песню «Слава Тихоокеанскому флоту» исполнила заслуженная артистка Бурятии, ветеран театра «Байкал» Галина Бадлуева.
В состав делегации также вошли заслуженный работник культуры и искусств России, народный артист Бурятии Дамба Хасаранов, куратором поездки стала Зоя Дулзынова.
Как рассказал «Байкал-Daily» Галина Бадлуева, поездка прошла хорошо, концерт, который длился весь день, был великолепным.
Песню под названием «Слава Тихоокеанскому флоту» Галина Бадлуева написала в 2020 году.
«Эту песню я посвятила своему дяде, Бодонцоеву Прокопию Буяновичу, ветерану Великой Отечественной войны. Он был участником экспедиции особого назначения в 1942 году от Тихоокеанского флота на Северный флот. Он вернулся с фронта в 1947 году» – сообщила Галина Бадлуева.
Цыденжапов стал первым матросом, кому со времён Великой Отечественной войны присвоили звание Героя России. 24 сентября 2010-го он предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый».
Пожар в машинном отделении случился всего за несколько часов до выхода эсминца в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух.
19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.
Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. У матроса обгорело почти сто процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября юноши не стало. Похоронили героя в родном посёлке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – почти 350 человек, так и не узнав, что предотвратил настоящую катастрофу. В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота.