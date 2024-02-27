Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей
На очередной, четвёртой сессии Народного Хурала 27 февраля депутаты приняли закон, призванный упростить трудоустройство несовершеннолетних жителей Бурятии. Они смогут официально работать без разрешения органов опеки, которое ранее было обязательным.
Речь о подростках, которым уже исполнилось 14 лет. Правда, есть одно условие – труд должен быть лёгким, не вредящим здоровью и в свободное от учёбы время.
- У нас в республике активная молодёжь. Ребята стремятся расти и развиваться, получать трудовой опыт, подрабатывать летом. Многие хотят работать до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут. Доход подростка станет для семьи финансовой поддержкой, а работа воспитает в нём чувство ответственности, – пояснил председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец.
Для заключения трудового договора несовершеннолетним понадобится только согласие одного из родителей. Это не касается сирот и ребятишек, оставшихся без попечения – им понадобится письменное согласие органов опеки либо иного законного представителя.
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Общество, Фото:
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