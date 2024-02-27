27 февраля

26 февраля

Популярное

Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки

Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей

На очередной, четвёртой сессии Народного Хурала 27 февраля депутаты приняли закон, призванный упростить трудоустройство несовершеннолетних жителей Бурятии. Они смогут официально работать без разрешения органов опеки, которое ранее было обязательным.

Речь о подростках, которым уже исполнилось 14 лет. Правда, есть одно условие – труд должен быть лёгким, не вредящим здоровью и в свободное от учёбы время.

- У нас в республике активная молодёжь. Ребята стремятся расти и развиваться, получать трудовой опыт, подрабатывать летом. Многие хотят работать до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут. Доход подростка станет для семьи финансовой поддержкой, а работа воспитает в нём чувство ответственности, – пояснил председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец.

Для заключения трудового договора несовершеннолетним понадобится только согласие одного из родителей. Это не касается сирот и ребятишек, оставшихся без попечения – им понадобится письменное согласие органов опеки либо иного законного представителя. 
подростки работа родители опека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Общество, 27.02.2024
Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей

В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
Общество, 27.02.2024
В соцсетях местные власти пристыдили за «щедрый» подарок
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
Общество, 27.02.2024
Его вес на тот момент перевалил за пять килограммов
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
Общество, 27.02.2024
А четверть горожан сами помогли им в этом
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Общество, 27.02.2024
Игорю Шутенкову понравился новый вагон 
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
Общество, 27.02.2024
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка
«Так было стыдно»: В районе Бурятии разгорелся скандал вокруг престижного конкурса
«Так было стыдно»: В районе Бурятии разгорелся скандал вокруг престижного конкурса
Общество, 27.02.2024
Окинцев раздосадовало, что местных ребятишек оставили без поздравлений
Пенсию пожилых людей в Бурятии забирали за долги
Пенсию пожилых людей в Бурятии забирали за долги
Общество, 27.02.2024
У них почти не оставалось денег, чтобы платить за проживание в пансионате


Ушёл из жизни мэр Саянска
Ушёл из жизни мэр Саянска
Общество, 27.02.2024
Олег Боровский скончался на 64-м году жизни 
В Бурятии подправили закон о гимне
В Бурятии подправили закон о гимне
Общество, 27.02.2024
В нём заменили несколько слов
В Бурятии станет сложнее получить охотничий билет
В Бурятии станет сложнее получить охотничий билет
Общество, 27.02.2024
Для этого жителям республики придётся сдавать экзамены 
В Бурятии переназначили бизнес-омбудсмена
В Бурятии переназначили бизнес-омбудсмена
Общество, 27.02.2024
Защищать интересы предпринимателей продолжит Чингис Матхеев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^