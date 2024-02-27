В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь

Его вес на тот момент перевалил за пять килограммов



За последнюю неделю, с 19 по 25 февраля, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появился 81 ребёнок – 39 мальчиков и 42 девочки. Среди них – три ддвойни.



Самым крупным стал малыш весом 5480 граммов и ростом 59 сантиметров, родившийся 23 февраля, в День защитника Отечества. Самым маленьким оказался 33-сантиметровый младенец, весивший на тот момент 800 граммов, рассказали на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте».



В наиболее «плодовитый» день – 20 февраля – в перинатальном центре 21 раз приняли роды. Тогда на свет появились 10 мальчиков и 11 девочек, включая две двойни.