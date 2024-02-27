В Бурятии провели первенство по биатлону

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района

Также участвовали спортсмены из Забайкалья и Иркутской области



С 23 по 25 февраля в Улан-Удэ состоялось первенство Бурятии по биатлону. Межрегиональные соревнования провели на лыжной базе «Снежинка». В турнире приняли участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области, Улан-Удэ и Селенгинска.



Как сообщает администрация Железнодорожного района, результативно выступили спортсмены спортивной школы №4 Улан-Удэ.



Победителями и призёрами соревнований по категориям стали:



Юноши 2005-2006 гг.р. Спринт

1 место - Андрей Чернега (СШ №4 г. Улан-Удэ),

2 место - Захар Жданов (Иркутск),

3 место - Сергей Шкедов (Забайкальский край).



Юноши 2007-2008 гг.р. Спринт

1 место - Даниил Р. (Забайкальский край),

2 место - Тимофей П. (Селенгинск).



Юноши 2009-2010 гг.р. Спринт

1 место - Дмитрий П. (СШ №4 г. Улан-Удэ),

2 место - Никита К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),

3 место - Андрей Ч. (Забайкальский край).



Девушки 2005-2006 гг.р. Спринт

1 место - Софья Жданова (Иркутск).



Девушки 2007-2008 гг.р. Спринт

1 место - Анастасия Ф. (СШ №4 г. Улан-Удэ).



Девушки 2009-2010 гг.р. Спринт

1 место - Анастасия Д. (Забайкальский край),

2 место - Полина К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),

3 место - Дарья И. (Забайкальский край),



Индивидуальная гонка



Юноши 2005-2006 гг.р.

1 место - Захар Жданов (Иркутск),

2 место - Андрей Чернега (СШ №4 г. Улан-Удэ),

3 место - Сергей Шкедов (Забайкальский край).



Юноши 2007-2008 гг.р.

1 место - Даниил Р. (Забайкальский край),

2 место - Степан К. (Забайкальский край),

3 место - Даниил П. (СШ №4 г. Улан-Удэ).



Юноши 2009-2010 гг.р.

1 место - Дмитрий П. (СШ №4 г. Улан-Удэ),

2 место - Андрей Ч. (Забайкальский край),

3 место - Никита К. (СШ №4 г. Улан-Удэ).



Девушки 2005-2006 гг.р.

1 место - Софья Жданова (Иркутск).



Девушки 2007-2008 гг.р.

1 место - Анастасия Ф. (СШ №4 г. Улан-Удэ).



Девушки 2009-2010 гг.р.

1 место - Полина К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),

2 место - Анастасия Д. (Забайкальский край),

3 место - Анна М. (СШ №4 г. Улан-Удэ).

