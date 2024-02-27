Также участвовали спортсмены из Забайкалья и Иркутской области
С 23 по 25 февраля в Улан-Удэ состоялось первенство Бурятии по биатлону. Межрегиональные соревнования провели на лыжной базе «Снежинка». В турнире приняли участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области, Улан-Удэ и Селенгинска.
Как сообщает администрация Железнодорожного района, результативно выступили спортсмены спортивной школы №4 Улан-Удэ.
Победителями и призёрами соревнований по категориям стали:
Юноши 2005-2006 гг.р. Спринт
1 место - Андрей Чернега (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Захар Жданов (Иркутск),
3 место - Сергей Шкедов (Забайкальский край).
Юноши 2007-2008 гг.р. Спринт
1 место - Даниил Р. (Забайкальский край),
2 место - Тимофей П. (Селенгинск).
Юноши 2009-2010 гг.р. Спринт
1 место - Дмитрий П. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Никита К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
3 место - Андрей Ч. (Забайкальский край).
Девушки 2005-2006 гг.р. Спринт
1 место - Софья Жданова (Иркутск).
Девушки 2007-2008 гг.р. Спринт
1 место - Анастасия Ф. (СШ №4 г. Улан-Удэ).
Девушки 2009-2010 гг.р. Спринт
1 место - Анастасия Д. (Забайкальский край),
2 место - Полина К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
3 место - Дарья И. (Забайкальский край),
Индивидуальная гонка
Юноши 2005-2006 гг.р.
1 место - Захар Жданов (Иркутск),
2 место - Андрей Чернега (СШ №4 г. Улан-Удэ),
3 место - Сергей Шкедов (Забайкальский край).
Юноши 2007-2008 гг.р.
1 место - Даниил Р. (Забайкальский край),
2 место - Степан К. (Забайкальский край),
3 место - Даниил П. (СШ №4 г. Улан-Удэ).
Юноши 2009-2010 гг.р.
1 место - Дмитрий П. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Андрей Ч. (Забайкальский край),
3 место - Никита К. (СШ №4 г. Улан-Удэ).
Девушки 2005-2006 гг.р.
1 место - Софья Жданова (Иркутск).
Девушки 2007-2008 гг.р.
1 место - Анастасия Ф. (СШ №4 г. Улан-Удэ).
Девушки 2009-2010 гг.р.
1 место - Полина К. (СШ №4 г. Улан-Удэ),
2 место - Анастасия Д. (Забайкальский край),
3 место - Анна М. (СШ №4 г. Улан-Удэ).
В Бурятии провели первенство по биатлону
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