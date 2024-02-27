Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Соревнования проходили в Верхневилюйске



С 24 по 25 февраля в Якутии прошёл 43-й республиканский турнир высшей категории «А» по борьбе хапсагай. Соревнования были посвящены памяти первого абсолютного чемпиона ЯАССР Василия Степанова – «Буучугурас». Турнир был приурочен к 115-летней годовщине со дня рождения спортсмена.



В соревнованиях принимала участие команда Бурятии. Балдан Цыжипов стал серебряным призёром турнира в весовой категории свыше 95 кг. В финале спортсмен уступил якутскому тяжеловесу, победителю абсолютного первенства Никите Хабарову.



На турнире в Якутии комплекты медалей были разыграны в трёх возрастных группах: у юношй, мужчин и ветеранов. Среди них был разыгран призовой фонд в размере 2 миллионов рублей.

