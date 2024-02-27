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Росгвардеец из Бурятии стал победителем конкурса «Солдаты антитеррора»

Росгвардеец из Бурятии стал победителем конкурса «Солдаты антитеррора»
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Он исполнил авторскую песню «Воинам»

В Хабаровске прошёл смотр-конкурс «Солдаты антитеррора», в котором приняли участие более 100 военнослужащих, сотрудников и членов их семей, представляющих различные службы и подразделения территориальных управлений и воинских частей Восточного округа Росгвардии. Мероприятие прошло на сцене культурно-досугового центра управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

Золотой наградой «Авторской песни» отмечен сотрудник отдела вневедомственной охраны по Бичурскому району УВО Росгвардии по Бурятии старший сержант полиции Андрей Белых. Росгвардеец проникновенно исполнил песню «Воинам», посвящённую защитникам Отечества, которые с отвагой и мужеством исполняют свой воинский долг.


Окружной этап ведомственного конкурса завершился гала-концертом, в которой конкурсанты выступили вместе с профессиональными артистами ансамбля песни и пляски «Амур» Восточного округа Росгвардии.

Андрей Белых будет представлять Восточный округ Росгвардии на общероссийском этапе Всероссийского ведомственного смотра-конкурса «Солдаты антитеррора».

Росгвардия конкурс творчество

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