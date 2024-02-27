«Так было стыдно»: В районе Бурятии разгорелся скандал вокруг престижного конкурса



Недавно в республике подвели итоги престижного межрегионального конкурса «Баатар. Дангина» (возрастное ограничение – 0+), на котором демонстрируют знания бурятских традиций и языка и таланты в разных жанрах искусства. Всего на него подали 69 заявок из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.



Возраст участников – от 6 до 25 лет. Награждение юных победителей вызвало вопросы у жителей Окинского района. Они поинтересовались в группе «Ока-инфо 24/7», почему райадминистрация оставила местных ребятишек без поздравлений.



- Все дети заняли места. Остальные районы поздравляли участников на сцене. Но так было стыдно за наш, Окинский – ни одного представителя, – заявили сельчане.



Ситуацию прокомментировал глава муниципального образования Матвей Мадасов. По его словам, детей сопровождали их непосредственные руководители.



- Победителей конкурса (0+) поздравим после их возвращения. В нашем районе много талантливых детей. Они побеждают в различных творческих конкурсах, спортивных состязаниях, научных исследованиях и олимпиадах, – отметил Мадасов. – Предсказать результаты всех мероприятий, где они участвуют, заранее мы не можем.

