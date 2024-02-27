У них почти не оставалось денег, чтобы платить за проживание в пансионате
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились сотрудники одного из соцучреждений для престарелых и инвалидов. Омбудсмена попросили разобраться в ситуации, в которой оказались двое постояльцев. Часть их пенсий удерживали в счёт долгов, а оставшихся денег не хватало на оплату услуг для пребывания в пансионате.
Юлия Жамбалова, в свою очередь, направила обращение руководителю управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Бурятии Петру Ертанову. Пенсионерам решили сохранить прожиточный минимум «для обеспечения повседневных нужд». Омбудсмен собрала и направила соответствующие заявления вместе с копиями документов в УФССП.
Пенсию пожилых людей в Бурятии забирали за долги
Общество, Фото:
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