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В Агинском округе прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе

В Агинском округе прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Медалистами стали восемь борцов Бурятии

Всероссийский турнир – 61-й открытый чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино – стартовал в Забайкалье в День защитника Отечества и завершился в воскресенье 25 февраля. За призы и звание сильнейшего спортсмена боролись 140 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Монголии и Тувы.

Участники турнира почтили память героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, минутой молчания. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов, президент федерации спортивной борьбы Республики Бурятия и президент Всебурятской ассоциации развития культуры Чимит Бальжинимаев вручил медаль «За заслуги перед бурятским народом» тренеру-преподавателю спортивной школы олимпийского резерва №3, заслуженному тренеру России, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации Бато Базарову.

В результате упорных соревнований на коврах спортивного комплекса «Бургэд» победу в общекомандном зачёте завоевали борцы из села Цаган-Ола. На втором месте команда села Амитхаша, и третье место завоевала команда села Ага-Хангил.

- Отметим, что в последний раз команда Цаган-Оля поднималась на высшую ступень пьедестала 21 год назад, а за всю историю турнира Цаган-Оль становится победителем 10 раз, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Традиционно, в рамках турнира прошло абсолютное первенство по бурятской борьбе «Барилдаан». Новым чемпионом стал спортсмен из Монголии Ганхуяг Шинезориг.

Список победителей и призёров всероссийского турнира:

Весовая категория 57 кг
Первое место – Батомункуев Димчик, Ага-Хангил
Второе место – Доржиев Буянто, Амитхаша
Третье место – Самбуев Будажап, Ага-Хангил
Третье место – Эрдынеев Пурбо, Бурятия

Весовая категория 61 кг
Первое место – Бальжинимаев Алдар, Бурятия
Второе место – Чамзын Амир, Тыва
Третье место – Борогшонов Эрдэм, Цаган-Оль
Третье место - Николаев Виктор, Иркутск

Весовая категория 65 кг
Первое место – Дамдинов Жаргал, Гунэй
Второе место – Дугаржапов Жаргал, Токчин
Третье место – Ермолаев Константин, Бурятия
Третье место – Мункуев Алдар, Бурятия

Весовая категория 70 кг
Первое место – Баясхолонов Булат, Бурятия
Второе место – Жигзымаев Саян, Цагано-Ола
Третье место – Батоев Булат, Челутай
Третье место – Тюлюш Эзир, Тыва

Весовая категория 74 кг
Первое место – Казырык Сайын, Тыва
Второе место – Упхоев Игорь, Бурятия
Третье место – Батомункуев Норбо, Угдан
Третье место – Содномов Балдан, Цаган-Ола

Весовая категория 79 кг
Первое место – Ешинимаев Тамир, Амитхаша
Второе место – Бодиев Тумэн, Бурятия
Третье место – Лхамажапов Белигто, Амитхаша
Третье место – Жамсаранов Сансаран, Хара-Шибирь

Весовая категория 86 кг
Первое место – Будажапов Арсалан, Цокто-Хангил
Второе место – Судаков Максим, Дульдурга
Третье место – Рабданов Александр, Гунэй
Третье место – Жапов Аюша, Зугалай

Весовая категория 92 кг
Первое место – Дашинимаев Булат, Бурятия
Второе место – Жамбалов Эрдэм, Ага-Хангил
Третье место – Рыгзынов Арсалан, Цаган-Ола
Третье место – Бадмаев Сергей, Токчин

Весовая категория 97 кг
Первое место – Юршин Руслан, Иркутск
Второе место – Дондоков Алдар, Челутай
Третье место – Ганхуяг Шинезориг, Монголия
Третье место – Цыдыпов Жамбал, Цокто-Хангил

Весовая категория 125 кг
Первое место – Жибалов Илья, Бурятия
Второе место – Кортиев Шота, Иркутск
Третье место – Осоров Буянто, Зугалай
Третье место – Балжимаев Чингис, Судунтуй

Агинский Бурятский округ спорт вольная борьба турнир

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