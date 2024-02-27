В Бурятии станет сложнее получить охотничий билет





На это потребуются расходы из республиканского бюджета: 500 тысяч – на оборудование автоматизированного учебного места с компьютерной техникой и программным обеспечением для проведения экзамена и 75 000 рублей – на оснащение учебных мест офисной мебелью для тестируемых. Итого – 575 000 рублей.





На сессии Народного Хурала 27 февраля депутаты рассмотрели изменения в республиканский закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Его привели в соответствие с федеральным, который подкорректировали в декабре.Согласно этим новшествам, для получения охотничьего билета нужно будет сдавать так называемый охотничий минимум. Обязательный экзамен ждёт как жителей республики, получающих документ впервые, так и обратившихся за ним повторно (если до этого билет аннулировали).Составлять и утверждать перечень вопросов для тестирования будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Охотминимум в Бурятии начнут сдавать с 1 сентября 2025 года.