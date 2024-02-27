В Забайкалье создадут ООПТ на месте буддийского паломничества

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Памятник природы регионального значения «Норбо Банзад» появится в Хилокском районе



Особо охраняемую природную территорию регионального значения «Норбо Банзад» создадут в Хилокском районе Забайкалья. Обращение жителей села Укурик о создании ООПТ возле векового кедра в 23 километрах от населённого пункта поддержали Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Елена Макушенко и глава Забайкалья Александр Осипов.



- «Норбо Банзад» в переводе с бурятского языка означает «исполняющий желания». В обращении жители села говорили о том, что по преданиям буддийских монахов в мире подобных мест всего три, и они составляют между собой священный треугольник. Ежегодно сотни паломников посещают это место, из-за чего затаптываются корни дерева, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды министерства природы края Ирина Воронина.



По просьбе минприроды Забайкалья институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН разработал коммерческое предложение на разработку эколого-экономического обоснования создания памятника природы «Звенящий кедр» («Норбо Банзад»). Следующим этапом станет разработка проекта постановления о создании ООПТ, который направят на согласование в Роснедра и министерство природы России. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.



