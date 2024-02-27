В Бурятии переназначили бизнес-омбудсмена

На очередной сессии Народного Хурала депутаты переназначили уполномоченного по правам предпринимателей в Бурятии. Им вновь стал Чингис Матхеев, который защищал интересы местных бизнесменов пять лет – с февраля 2019-го. Ранее он занимался тем же самым на общественных началах.
Его кандидатуру на рассмотрение республиканского парламента внёс руководитель региона Алексей Цыденов. Народным избранникам предстояло одобрить назначение в ходе тайного голосования.
Докладчиком по вопросу выступил первый замруководителя администрации главы Бурятии Станислав Тэлин, подчеркнувший, что Матхеев «соответствует всем требованиям», предъявляемым к кандидату на должность уполномоченного, и изложил его краткую биографию. А ещё добавил, что на годы работы на этом посту он наладил эффективное взаимодействие с прокуратурой, властями и территориальными управлениями федеральных ведомств.
После слово дали самому претенденту. Депутат Леонид Белых пригласил его посетить Улан-Удэнский авиационный завод, заявив, что им «есть, о чём поговорить». Михаил Степанов попросил вспомнить, какие самые «глобальные вопросы» ему удалось решить, а Анатолий Кушнарёв пожелал дальнейшей плодотворной деятельности. Геннадий Доржиев тоже отметил работу бизнес-омбудсмена, отметив, что не будет говорить «много дифирамбов» – «чтобы человека не испортить».
«За» в итоге выступили 49 из 57 парламентариев, присутствовавших на тот момент на сессии, против высказался один, ещё один воздержался.
Первый в Бурятии «полноценный» уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Дашиев покинул свой пост осенью 2017-го, причём сделал это по собственному желанию. Сам он отмечал: сейчас в органах исполнительной власти происходит множество изменений, туда приходят люди со свежим взглядом.
- Особенно это заметно в экономическом блоке. Думаю, институт защиты прав предпринимателей, который мне пришлось волею судьбы создавать и формировать, тоже наполнится каким-то новым содержанием, – подчеркнул Дашиев.
После его ухода функции уполномоченного по правам предпринимателей временно возложили на уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлию Жамбалову, а затем к работе приступил Матхеев.