Жителей Бурятии предупредили о фейковых telegram-каналах МФЦ

Там их могут подстерегать мошенники



В официальном telegram-канале многофункционального центра Бурятии сообщили, что в последнее время появилось множество фейковых аккаунтов МФЦ. Их создают мошенники.



- Эти каналы используют логотип и название центров «Мои документы», чтобы обмануть вас, – подчеркнули в МФЦ.



Жителей республики призвали быть внимательными и осторожными – не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому личные данные. В их числе – коды из sms-сообщений, номера банковских карт, а также логины и пароли к сайту Госуслугу. « Доверяйте только проверенным и официальным источникам», – отмечают в многофункциональном центре.



