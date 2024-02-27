Там их могут подстерегать мошенники
В официальном telegram-канале многофункционального центра Бурятии сообщили, что в последнее время появилось множество фейковых аккаунтов МФЦ. Их создают мошенники.
- Эти каналы используют логотип и название центров «Мои документы», чтобы обмануть вас, – подчеркнули в МФЦ.
Жителей республики призвали быть внимательными и осторожными – не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому личные данные. В их числе – коды из sms-сообщений, номера банковских карт, а также логины и пароли к сайту Госуслугу. « Доверяйте только проверенным и официальным источникам», – отмечают в многофункциональном центре.
Жителей Бурятии предупредили о фейковых telegram-каналах МФЦ
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