Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмен выступал в возрастной категории 13-14 лет



Открытый кубок России по панкратиону «ЮБиэС» прошёл с 24 по 25 февраля в Москве. Участниками стали спортсмены, начиная от возрастной категории 8 лет и старше. За победу боролись 22 бойцовские команды со всей России.



Бурятию представляли 5 спортсменов – воспитанники клуба «Ирбис» города Кяхта. Данил М. стал победителем кубка в весовой категории до 44 кг в возрастной категории 13-14 лет.



Спортсмена тренируют Зоригто Василеев и Пурбо Аюшеев, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

