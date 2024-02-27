Она выиграла «бронзу» соревнований
Первенство России по универсальному бою прошло в городе Обнинск с 22 по 25 февраля. В соревнованиях приняли участие 326 спортсменов из 23 регионов.
От Бурятии на первенстве выступало 6 участников. Юная спортсменка Сабина Б. заняла третье место в весовой категории до 28 кг.
- Сабина тренируется под руководством Жаргала Раднаева в спортклубе «Комбат» в Кяхте, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятская спортсменка стала призёром первенства РФ по универсальному бою
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