Бурятская спортсменка стала призёром первенства РФ по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Она выиграла «бронзу» соревнований



Первенство России по универсальному бою прошло в городе Обнинск с 22 по 25 февраля. В соревнованиях приняли участие 326 спортсменов из 23 регионов.



От Бурятии на первенстве выступало 6 участников. Юная спортсменка Сабина Б. заняла третье место в весовой категории до 28 кг.



- Сабина тренируется под руководством Жаргала Раднаева в спортклубе «Комбат» в Кяхте, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

