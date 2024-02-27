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В Улан-Удэ к теплу подключат 31 новый объект

В Улан-Удэ к теплу подключат 31 новый объект
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди них 16 новых жилых зданий

В этом году в столице Бурятии централизованным теплоснабжением обеспечат 16 новых домов, 4 социальных объекта и 11 коммерческих, административных и нежилых объектов. Общая тепловая нагрузка вновь подключённых 31 объектов составит 26,5 Гкал в час.

Как сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, наиболее активно идёт строительство в 128-м, 129-м, 140-м и 142-м кварталах в Октябрьском районе. В Улан-Удэ построены новые детские сады и школа, которые в 2023 году уже получили тепло от централизованного теплоснабжения. Так, например, подключённые в прошлом году 39 объектов получили нагрузку 22, 2 Гкал в час. Для этого теплоэнергетики построили в столице республики более 3,3 километров новых трубопроводов, ещё порядка 16 км - реконструировали, увеличив диаметр теплосетей.

Улан-Удэ Бурятия теплоснабжение

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