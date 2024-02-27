В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации сельского поселения в Иволгинском районе Бурятии сокращены две ставки должностей, в связи с чем с работниками расторгнуты трудовые отношения.
- В нарушение требований законодательства окончательный расчёт с уволенными гражданами в последний рабочий день не выплачен. Также не был осуществлён расчёт денежной компенсации за неиспользованный отпуск. В связи с этим прокуратурой района главе администрации сельского поселения внесено представление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
После прокурорского вмешательства работникам произведены все положенные выплаты.
В Бурятии произвели перерасчёт работникам, попавшим под сокращение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жилым домам пока ничего не угрожает
Местные жители страдают от копоти и сажи из-за местной котельной
В деле разбиралась прокуратура
За бензином там выстраиваются километровые очереди
В парламенте заявили, что они должны быть всенародными
Убирать городок начнут сегодня
Он несколько часов неподвижно сидел на снегу
Жители отдалённого посёлка с нетерпением ждут его открытия
Люди заявили, что их приходится подолгу ждать на остановках
Первые из них пройдут сегодня в Селенгинском районе
Они смогут погашать долги по искам
Туристов просят быть осторожными
Состоятся соревнования по разбиванию хребтовой кости и другие мероприятия
Соревновались юноши и девушки 2010-2012 гг. р.
В республике до -18 градусов