В Бурятии открылся сезон конных скачек

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Первые из них пройдут сегодня в Селенгинском районе



Сегодня, 27 марта, в Ацайском дацане, в местности Талын Харгана Селенгинского района Бурятии состоится ежегодный молебен (0+), посвящённый богине Белой Таре. Молебен проведут ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева. Ламы помолятся за здравие и долголетие всех жителей России.



После молебна состоятся традиционные конные скачки лошадей бурятской породы (0+). Республиканский турнир посвящён празднику наступлению Нового года по лунному календарю и I Пандито Хамбо-ламе России Дамбы Даржи Заяеву. Начало соревнований в 12:00.



К участию в турнире допускаются наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам. В скачках примут участие лошади четырёх возрастных групп: «Шудлэн» – 5 км; «Хизаалан» – 10 км; «Соёлон» – 12 км и «Ехэ насан» – 15 км.



Участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются грамотами и ценными призами. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.



Возрастное ограничение: 0+.

