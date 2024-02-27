В Улан-Удэ старого кота с гноящимся глазом спасли от эвтаназии



В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали историю очередного подопечного – старенького котика по кличке Фёдор. По словам волонтёров, он несколько часов неподвижно сидел на снегу.



- Стекающие изо рта слюни с кровью превратились в сосульки. Идти не мог – и ему некуда было идти. Просто сидел и медленно умирал, – говорится в публикации на официальной странице организации во «ВКонтакте». – И с Фёдором произошла история, достойная голливудского фильма...



О животном волонтёрам сообщили в соцсетях, а когда они отреагировали, узнали, что кота отвезли в ветеринарную клинику и уже заплатили за его эвтаназию. Счёт шел на секунды, но, к счастью, процедуру удалось остановить. Так хвостатого в последний момент спасли от усыпления.



- По состоянию здоровья он был совсем печальный. Старенький, зубы сгнили – парадонтит. Взвесь в мочевом пузыре, гастроэнтерит, отказ от еды, глаз гонится, дыхания тяжёлое, анализы крови так себе, – перечисляют зоозащитники.

Фёдор перенёс операцию. Восемь зубов у него уже отсутствовало и ещё девять пришлось удалить. Обработали от паразитов. Было много ушного клеща. Ему также обрабатывают обмороженные подушечки лап. Зато появился аппетит – начал сам есть паштеты.



В фонде объявили сбор средств на лечение котика. Аванс за стационар обошелся в 10 тысяч рублей, а операция – в 8 236. Помочь рублём могут все желающие. Все реквизиты для перечисления средств есть в группе «Собака счастья» в ВК vk.com/sobakaluck.

