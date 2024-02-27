В Улан-Удэ жители отдалённого микрорайона жалуются на забитые «до отказа» автобусы



Жители микрорайона Забайкальский посетовали на острую нехватку общественного транспорта. По их словам, население в посёлке постоянно увеличивается, а автобусов (№ 16 и 16к) не хватает. Даже вместительные по утрам «заполнены до отказа».



- Днём сложно вернуться обратно из города – транспорта нет. Тем временем по другим маршрутам – например, № 2 – через 2-3 минуты курсируют полупустые автобусы. Одновременно с муниципальными идут (частные) микрики. Чем наш посёлок хуже? – поинтересовались пассажиры на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте».



Люди добавили, что транспорт на остановках подолгу ждут школьники и студенты. В мэрии на это заявили: по маршрутам № 16 и 16 «Квартал» каждый день ходит восемь автобусов «Волгабас» и ПАЗ. Есть ещё два ПАЗика на 24-ом и пять – на 27-ом и № 27 «Первое поле».



- График движения составлен исходя из ранее поступивших обращений жителей «Первого поля» микрорайона Забайкальский и микрорайона Светлый, в том числе – родителей учащихся городских школ, – отметили в администрации.

