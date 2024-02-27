Они смогут погашать долги по искам
Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии-поселения №3 будут изготавливать изделий из полистиролбетона. Об этом на встрече договорились руководители организации и производства в ходе рабочей встречи.
- На встрече обсуждался вопрос предоставления свободных производственных площадей учреждения для производства изделий из полистиролбетона, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Таким образом появятся дополнительные рабочие места для осуждённых, которые в свою очередь смогут погашать долги по исковым обязательствам, а также получать полезные трудовые навыки.
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать изделия из полистиролбетона
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