В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать изделия из полистиролбетона

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Они смогут погашать долги по искам



Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии-поселения №3 будут изготавливать изделий из полистиролбетона. Об этом на встрече договорились руководители организации и производства в ходе рабочей встречи.



- На встрече обсуждался вопрос предоставления свободных производственных площадей учреждения для производства изделий из полистиролбетона, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Таким образом появятся дополнительные рабочие места для осуждённых, которые в свою очередь смогут погашать долги по исковым обязательствам, а также получать полезные трудовые навыки.

