В республике до -18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 февраля в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём 13-18, местами 6-11 градусов мороза.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Днём -13,-15 градусов.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
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