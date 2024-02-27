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В Улан-Удэ возможен небольшой снег

В Улан-Удэ возможен небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике до -18 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 февраля в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём 13-18, местами 6-11 градусов мороза.

В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Днём -13,-15 градусов. 

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