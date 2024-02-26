На одной из них фонари не горят почти год
Жители Кяхты жалуются на отсутствие уличного освещения. На улице Юбилейная фонари, по их словам, не горят с июня, хотя сделать всё обещали в ноябре. А вторая –
Рагозина – погрузилась во тьму ещё той весной. Там перегорели лампы.
Ситуацию прокомментировали в МБУ «Городское хозяйство». Там пояснили, что сейчас электрику оформляют допуск к работе на высоте и на электроустановках. «После всех процедур лампочки заменят», – приводит ответ комитета «Кяхта-инфо.24/7».
Улицы в райцентре в Бурятии погрузились во мрак
Общество, Фото:
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