Улицы в райцентре в Бурятии погрузились во мрак

На одной из них фонари не горят почти год



Жители Кяхты жалуются на отсутствие уличного освещения. На улице Юбилейная фонари, по их словам, не горят с июня, хотя сделать всё обещали в ноябре. А вторая –

Рагозина – погрузилась во тьму ещё той весной. Там перегорели лампы.



Ситуацию прокомментировали в МБУ «Городское хозяйство». Там пояснили, что сейчас электрику оформляют допуск к работе на высоте и на электроустановках. «После всех процедур лампочки заменят», – приводит ответ комитета «Кяхта-инфо.24/7».

