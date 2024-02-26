Всего составлено 1075 протоколов за допущение нарушений в области обращений с животными
Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ подвёл итоги работы за 2023 год на итоговом совещании, где также было отмечено плодотворное сотрудничество с управлением ветеринарии Бурятии.
За прошедший год орган местного самоуправления провёл значительное количество мероприятий по обращению с животными без владельцев.
- Особое внимание было уделено контролю за содержанием, выгулом домашних животных, их регистрацией и предотвращением нападений на людей. Еженедельные рейды, проводимые в городе, позволили выявить и составить протоколы за нарушения в сфере обращений с животными, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии Бурятии.
Так, в 2023 году было составлено 613 протоколов по статье 47.1 КоАП Бурятии за самовыгул, 355 протоколов за отсутствие регистрации и 107 протоколов за допущение нападения животного на человека.
- Организация регулярных мероприятий и рейдов способствует соблюдению законов и правил обращения с домашними животными, что в итоге приводит к улучшению общей ситуации в городе. Дальнейшее сотрудничество и совместные действия позволят сохранить достигнутые успехи и сделать город ещё комфортнее для его жителей и их домашних питомцев, - отметили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.
В Улан-Удэ за год составили 613 протоколов за самовыгул собак
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