Жителям Бурятии посоветовали не брать хлеб с пустотами

Специалисты рассказали, на что обратить внимание при его покупке



В республиканском управлении Роспотребнадзора объяснили, как правильно выбирать хлеб. Покупать его нужно только в торговых точках и магазинах, где есть все необходимые условия для хранения.



На каждую партию должны быть документы, подтверждающие её качество и безопасность, и продавец обязан предъявить их по требованию покупателя.



Следует обратить внимание и на саму булку, чтобы на ней не было вмятин, трещин и боковых наплывов, а в мякише – комков или пустот. Идеальный – это эластичный, равномерно пористый и не влажный на ощупь



- Приобретая любые хлебобулочные изделия, обращайте внимание на срок годности, условия хранения, соблюдение температурного режима, уровень влажности и оцените, соблюдаются ли эти требования в том месте, где вы приобретаете продукцию, – подчеркнули в ведомстве.



