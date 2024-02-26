Специалисты рассказали, на что обратить внимание при его покупке
В республиканском управлении Роспотребнадзора объяснили, как правильно выбирать хлеб. Покупать его нужно только в торговых точках и магазинах, где есть все необходимые условия для хранения.
На каждую партию должны быть документы, подтверждающие её качество и безопасность, и продавец обязан предъявить их по требованию покупателя.
Следует обратить внимание и на саму булку, чтобы на ней не было вмятин, трещин и боковых наплывов, а в мякише – комков или пустот. Идеальный – это эластичный, равномерно пористый и не влажный на ощупь
- Приобретая любые хлебобулочные изделия, обращайте внимание на срок годности, условия хранения, соблюдение температурного режима, уровень влажности и оцените, соблюдаются ли эти требования в том месте, где вы приобретаете продукцию, – подчеркнули в ведомстве.
Жителям Бурятии посоветовали не брать хлеб с пустотами
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