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В районе Бурятии проверили стройку детского сада и дома культуры

В районе Бурятии проверили стройку детского сада и дома культуры
Общество,  Фото:МО «Кяхтинский район»
Открыть их планируют в этом году

В Кяхтинском районе Бурятии строят два социальных объектов: детский сад в посёлке Наушки и Дом культуры в Кяхте.

На стройке детского сада продолжается монтаж системы вентиляции, утепление и огнезащита систем вентиляции, утепление кровли, монтаж отопительных приборов, устройство вентилируемого фасада здания.

- Согласно проекту детский сад рассчитан на 150 мест. Здание состоит из двух этажей и подвального помещения. На каждом этаже разместятся по три группы детей. Также в учреждении предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, залы для физкультурных и музыкальных занятий, пищеблок, кладовые, - сообщили в пресс-службе администрации Кяхтинского района.

Детский сад строится по госпрограмме «Развитие образования и науки».




В Доме культуры возвели кирпичные стены второго этажа, кирпичная кладка щипцовых стен, продолжается монтаж металлических балок над конференц-залом и хореографическим залом, монтаж металлического каркаса ригелей, монтаж трансформаторной подстанции, устройство декоративных фальш-колонн. Ведётся заготовление пиломатериала для устройства кровли.

В двухэтажном здании будут располагаться зрительный зал на 400 мест, хореографический зал, библиотека, студия звукозаписи, помещения для репетиций, музейно-выставочные площади.

Объект строится в рамках по программе «Дальневосточная субсидия».

Оба объекта введут в эксплуатацию уже в текущем году.


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