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В Бурятии открыты мемориальные доски участникам СВО

В Бурятии открыты мемориальные доски участникам СВО
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
Церемония прошла в Еравнинском районе

22 февраля в Еравнинском районе Бурятии открыли мемориальные доски, посвящённые погибшим при исполнении служебного воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины: выпускнику Попереченской ООШ Владимиру Байнзурову и уроженцу села Поперечное Ивану Березовскому.

Владимир Валерьевич Байнзуров родился 5 октября 1981 года в селе Поперечное Еравнинского района. В 1996 году окончил Попереченскую основную общеобразовательную школу, среднее образование получил в Усть-Эгитуйской средней общеобразовательной школе. Владимир получил среднее специальное образование в Бурятском колледже статистики и информационных технологий в Улан-Удэ. Затем отслужил срочную службу в рядах Российской Армии. В дальнейшем работал в торговом центре. В трудовом коллективе пользовался уважением, был инициативным, добросовестным работником.

В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации на СВО. Владимир участвовал в боевых действиях в роте пехоты гранатомётчиком под Угледаром. 5 августа 2023 года во время работы к ним прилетела кассетная бомба, которую он успел схватить и откинуть подальше. Это молниеносное решение спасло жизнь его товарищей. Сам Владимир получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью. Утром 6 августа он умер.

За мужество, проявленное при выполнении поставленных задач, Владимира Валерьевича (посмертно) представили к ордену Мужества.

Иван Владимирович Березовский родился 18 августа 1985 года в многодетной семье. В 1991 году Иван он пошёл в Попереченскую 9-летнюю школу. После окончания начальных классов продолжил обучение в Эгитуйской школе-интернате. После школы устроился на животноводческую ферму.

Осенью 2022 года он заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер», принимал участие в специальной военной операции. 25 января 2023 года героически погиб при выполнении боевых заданий. За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности был награждён медалью «За отвагу» посмертно. Также Иван был награждён «чёрным» (окопным) крестом штурмовых бригад за особые заслуги в период боевых действий, за выполнение наиболее сложных задач. Об этом сообщает администрация Еравнинского района.
Бурятия Еравнинский район СВО мемориальные доски

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